Variante Omicron | Pfizer | “Vaccino pronto a marzo”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ilspecifico per lasaràentro. Lo ha annunciato Albert Bourla, Ceo del colosso farmaceutico Usa, in un’intervista alla Cnbc. L’azienda ha già cominciato a produrre delle dosi, ha spiegato Bourla aggiungendo che ilcolpirà anche altre varianti in circolazione. “La speranza è riuscire a ottenere un prodotto che avrà una protezione migliore in particolare contro l’infezione, perché la protezione contro i ricoveri e la malattia grave è ragionevole in questo momento, con i vaccini attualmente a disposizione, finché si ha la terza dose”, ha detto Bourla. L'articolo proviene da Italia Sera.

Intanto il ceo della Pfizer , Albert Bourla , ha dichiarato che un vaccino per la variante Omicron di Covid sarà pronto a marzo per la commercializzazione e che si è già iniziato a produrre dosi.