Una lettura ottimistica dei dati sul lavoro

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Qui si prende un po’ di tempo come semplice attesa per la conferenza stampa del presidente del Consiglio, prevista per le 18. L’attesa c’è, perché l’occasione potrebbe essere quella giusta per sistemare un po’ di grettezza unita protervia, cioè per fare i conti con chi sa di non essere in grado di imporre la propria linea politica ma, ugualmente, vuole fare un po’ di prepotenze. Il gioco si fa pericolosetto, perché sfilando o indebolendo la candidatura latente di Mario Draghi al Quirinale ci si priva di una soluzione che aiuta tutti e che semplifica quasi tutto. Ma poi non è detto che se ne parli già oggi. L’aspettativa su un Draghi rancoroso è stata creata dal campo del centrodestra, forse per ragioni puramente tattiche. Draghi, invece, potrebbe restare tranquillamente nella sua posizione super partes ma con forte aggancio ai problemi reali e alle drammatiche vicende quotidiane della ...