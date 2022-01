Udinese ricorre a giudice sportivo su regolarità match con Atalanta (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’Udinese ricorre al giudice sportivo sulla regolarità del match con l’Atalanta. “Udinese Calcio comunica di aver depositato un preannuncio di ricorso al giudice sportivo della Lega Serie A avverso la regolarità della gara di campionato Udinese – Atalanta disputatasi il 9 gennaio 2022” si legge in una nota della società friulana. La squadra bianconera è scesa ieri in campo contro gli orobici nonostante le assenze di diversi giocatori contagiati dal Covid. Il ricorso si spiega per le decisioni opposte della Lega e dell’autorità sanitaria che avevano rispettivamente autorizzato e vietato la disputa della partita. Funweek. Leggi su funweek (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’alsulladelcon l’. “Calcio comunica di aver depositato un preannuncio di ricorso aldella Lega Serie A avverso ladella gara di campionatodisputatasi il 9 gennaio 2022” si legge in una nota della società friulana. La squadra bianconera è scesa ieri in campo contro gli orobici nonostante le assenze di diversi giocatori contagiati dal Covid. Il ricorso si spiega per le decisioni opposte della Lega e dell’autorità sanitaria che avevano rispettivamente autorizzato e vietato la disputa della partita. Funweek.

