Trattare il Covid come un’influenza comune? La Spagna è pronta (Di lunedì 10 gennaio 2022) La pandemia Covid-19 sta evolvendo. In tutto il mondo i protocolli di sicurezza sanitaria, così come le restrizioni, stanno cambiando. Dagli Stati Uniti all’Italia le quarantene si sono ridotte e le misure sono diverse, meno stringenti anche grazie all’effetto delle campagne di vaccinazione sulla gravità della malattia. Sul come Trattare il Covid-19 adesso si sta portando avanti il governo della Spagna. Un articolo pubblicato oggi sul quotidiano El País sostiene che l’esecutivo di Pedro Sánchez sta preparando un nuovo sistema per seguire i casi di Covid-19 più come un’influenza comune, senza contare ogni singolo contagiato né fare test al minimo sintomo. Ovvero, prenderla come un’altra malattia ... Leggi su formiche (Di lunedì 10 gennaio 2022) La pandemia-19 sta evolvendo. In tutto il mondo i protocolli di sicurezza sanitaria, cosìle restrizioni, stanno cambiando. Dagli Stati Uniti all’Italia le quarantene si sono ridotte e le misure sono diverse, meno stringenti anche grazie all’effetto delle campagne di vaccinazione sulla gravità della malattia. Sulil-19 adesso si sta portando avanti il governo della. Un articolo pubblicato oggi sul quotidiano El País sostiene che l’esecutivo di Pedro Sánchez sta preparando un nuovo sistema per seguire i casi di-19 più, senza contare ogni singolo contagiato né fare test al minimo sintomo. Ovvero, prenderlaun’altra malattia ...

