Tg, contagi alle stelle ma l’informazione “mantiene la calma”. (Di lunedì 10 gennaio 2022) I Tg dal 3 al 7 gennaio – Il 2022 dell’informazione si apre con edizioni in larga parte assorbite (ben 28 aperture) dalla drammatica crescita dei contagi, che in settimana superano i 200mila casi giornalieri. Anche se lo scenario si fa sempre più critico, il prime time non abbandona i toni fiduciosi che avevano caratterizzato la narrazione dello scorso dicembre, riconfermando nei servizi una lettura soddisfatta dell’azione di Governo, nonostante la presenza di voci dissonanti tra la politica. Anche le nuove misure di giovedì, con l’obbligo vaccinale fissato per gli over50, vengono accolte senza particolari critiche, anche se i Tg delle 20 riportano da metà edizione le divisioni che hanno accompagnato il varo della nuova stretta anti-Covid. Grande risalto, ma in chiave critica, viene dato dal Tg5 di venerdì alle metafore orwelliane di ... Leggi su leurispes (Di lunedì 10 gennaio 2022) I Tg dal 3 al 7 gennaio – Il 2022 delsi apre con edizioni in larga parte assorbite (ben 28 aperture) dalla drammatica crescita dei, che in settimana superano i 200mila casi giornalieri. Anche se lo scenario si fa sempre più critico, il prime time non abbandona i toni fiduciosi che avevano caratterizzato la narrazione dello scorso dicembre, riconfermando nei servizi una lettura soddisfatta dell’azione di Governo, nonostante la presenza di voci dissonanti tra la politica. Anche le nuove misure di giovedì, con l’obbligo vaccinale fissato per gli over50, vengono accolte senza particolari critiche, anche se i Tg delle 20 riportano da metà edizione le divisioni che hanno accompagnato il varo della nuova stretta anti-Covid. Grande risalto, ma in chiave critica, viene dato dal Tg5 di venerdìmetafore orwelliane di ...

Advertising

CottarelliCPI : Contagi alle stelle. Nuove restrizioni complicate. Si può criticare il governo e guardare all’estero (torna di moda… - carlosibilia : La Francia sta valutando una multa alle imprese ostili allo #smartworking. Noi invece non stiamo incentivando quest… - stanzaselvaggia : Alle superiori, oltre i due contagi, i non vaccinati andranno in dad. Quindi gli alunni dovranno esibire il super g… - fra_inge : A voi sembra normale che nel periodo più alto di contagi l'hub dei tamponi drive in(nonché unico perchè facciamoli… - SamaRosa70 : RT @Maria09798210: @molumbe Certo i non vaccinati negativi,sono la prima causa di contagi!Come si fa a non credere alle parole di #Draghi O… -