Scuole chiuse o aperte? Cosa dicono gli esperti nel giorno del rientro

Nel giorno del rientro in classe, esperti divisi su riapertura o Scuole chiuse in Italia in tempo di emergenza variante Omicron. Con l'impennata dei contagi nel Paese, c'è chi lancia l'allarme e chi, invece parla di 'scelta obbligata'. Cosa dicono Matteo Bassetti, Massimo Galli, Walter Ricciardi e i sottosegretari alla Salute Sileri e Costa. BASSETTI – "L'apertura delle Scuole è una scelta obbligata e non coraggiosa. Non si poteva non aprirle evidentemente. Ci potrà essere un aumento dei casi ma non credo di più di quello visto con gli istituti chiusi a Natale. Questo è un virus che galoppa a prescindere dalla chiusura di stadi e Scuole. Arriveremo presto a oltre 300mila contagi come già avvenuto in altri Stati senza che si ponessero ...

