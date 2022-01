Scuola, il ministro Bianchi alza le mani: «Si potrebbe tornare alla Dad per un tempo limitato» (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Nel nostro decreto c’è anche la possibilità di organizzare in maniera diversa la didattica”. Ai microfoni di Rainews24 il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi fa un mezzo passo indietro sulla Dad, alla luce del caos del primo giorno di Scuola dopo le festività natalizie. “Se vi sono le condizioni – dice Bianchi – le scuole sono in grado di utilizzare tutti gli strumenti, anche la didattica a distanza, però per un tempo limitato e all’interno comunque di una situazione in cui la Scuola rimane punto di riferimento, in base al principio di Scuola aperta”. Un dietrofront inevitabile alla luce delle sollecitazioni che stanno arrivando a viale Trastevere dalle scuole di tutta la penisola. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Nel nostro decreto c’è anche la possibilità di organizzare inera diversa la didattica”. Ai microfoni di Rainews24 ildell’Istruzione Patriziofa un mezzo passo indietro sulla Dad,luce del caos del primo giorno didopo le festività natalizie. “Se vi sono le condizioni – dice– le scuole sono in grado di utilizzare tutti gli strumenti, anche la didattica a distanza, però per une all’interno comunque di una situazione in cui larimane punto di riferimento, in base al principio diaperta”. Un dietrofront inevitabileluce delle sollecitazioni che stanno arrivando a viale Trastevere dalle scuole di tutta la penisola. LEGGI ...

