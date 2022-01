Scatta l’obbligo del super Green Pass e delle Ffp2 sui mezzi pubblici. Vale anche per bar e ristoranti. Sono 15 le regioni in zona gialla. Oggi la conferenza stampa di Draghi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Da Oggi Scatta l’obbligo di esibire il super Green Pass sui mezzi pubblici. Chi non è vaccinato non potrà dunque utilizzare treni, autobus e metro per spostarsi. Obbligatorio anche l’utilizzo delle mascherine Ffp2. Le misure in vigore da Oggi – che riguardano anche bar, ristoranti e altre attività come palestre e piscine – Sono previste dall’ultimo decreto anti-Covid approvato in Consiglio dei ministri (leggi l’articolo – qui il focus). Sempre Oggi si torna a scuola con delle novità. In quelle dell’infanzia, le maestre devono indossare le mascherine Ffp2. Stesso obbligo nelle classi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dadi esibire ilsui. Chi non è vaccinato non potrà dunque utilizzare treni, autobus e metro per spostarsi. Obbligatoriol’utilizzomascherine. Le misure in vigore da– che riguardanobar,e altre attività come palestre e piscine –previste dall’ultimo decreto anti-Covid approvato in Consiglio dei ministri (leggi l’articolo – qui il focus). Sempresi torna a scuola connovità. In quelle dell’infanzia, le maestre devono indossare le mascherine. Stesso obbligo nelle classi ...

