Roma, è fatta per il calciatore! Annuncio previsto nelle prossime ore (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sergio Oliveira è a un passo dalla Roma, siamo in chiusura. Lo riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport confermando che il centrocampista è pronto per i giallorossi. Accordo raggiunto tra Porto e Roma sulla base di un prestito di un milione con un diritto e non obbligo di riscatto fissato a 13,5. Sergio Oliveira centrocampista del Porto ad un passo dalla RomaDi Marzio inoltre svela un retroscena: “Alla Roma, costerebbe dunque meno di 15 milioni complessivamente, la Fiorentina in estate lo trattava per 18 ricordiamo. Lui stesso quando è naufragata la trattativa coi viola non c’era rimasto benissimo, c’era stata una promessa del presidente del Porto al giocatore, che di fronte a un’offerta importante sarebbe stato liberato e così sarà, infatti ieri non è sceso nemmeno in campo”. Mourinho avrà cosi finalmente a ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sergio Oliveira è a un passo dalla, siamo in chiusura. Lo riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport confermando che il centrocampista è pronto per i giallorossi. Accordo raggiunto tra Porto esulla base di un prestito di un milione con un diritto e non obbligo di riscatto fissato a 13,5. Sergio Oliveira centrocampista del Porto ad un passo dallaDi Marzio inoltre svela un retroscena: “Alla, costerebbe dunque meno di 15 milioni complessivamente, la Fiorentina in estate lo trattava per 18 ricordiamo. Lui stesso quando è naufragata la trattativa coi viola non c’era rimasto benissimo, c’era stata una promessa del presidente del Porto al giocatore, che di fronte a un’offerta importante sarebbe stato liberato e così sarà, infatti ieri non è sceso nemmeno in campo”. Mourinho avrà cosi finalmente a ...

