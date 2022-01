“Riflettete prima di blaterare!”: bufera su Myrta Merlino, le sue dichiarazioni sono durissime (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una vera e propria montagna di critiche ha travolto Myrta Merlino. Le sue parole in diretta sono chiare, L’Aria che Tira ribalta tutto Myrta Merlino al centro della bufera (Youtube)Si sa: quando si prende posizione su un argomento, la cosa più scontata che può succedere è che chi ti ascolta si divida esattamente in due gruppi. Da un lato chi la pensa come te, dall’altro tutti quelli che pensano che tu abbia detto una cosa folle. E’ quanto sta succedendo, da un mese a questa parte, a chiunque in TV (ma non solo) affronti l’argomento dei vaccini contro il Covid-19, Myrta Merlino compresa. Le parole dette questa mattina a L’aria che tira non son piaciute al web, che ha commentato duramente la conduttrice. Leggi anche >>> Mara Venier e la ... Leggi su specialmag (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una vera e propria montagna di critiche ha travolto. Le sue parole in direttachiare, L’Aria che Tira ribalta tuttoal centro della(Youtube)Si sa: quando si prende posizione su un argomento, la cosa più scontata che può succedere è che chi ti ascolta si divida esattamente in due gruppi. Da un lato chi la pensa come te, dall’altro tutti quelli che pensano che tu abbia detto una cosa folle. E’ quanto sta succedendo, da un mese a questa parte, a chiunque in TV (ma non solo) affronti l’argomento dei vaccini contro il Covid-19,compresa. Le parole dette questa mattina a L’aria che tira non son piaciute al web, che ha commentato duramente la conduttrice. Leggi anche >>> Mara Venier e la ...

Advertising

LalienoJ : @radcommie_tz45 @lesbogirIy Le hai detto che Fidel non avrebbe dovuto avere alcuna pietà per i suoi parenti, non è… - Ramsete2 : @AlessaV81 @Uther_Raffaele @tomasomontanari Con il 15% di malati covid, le terapie intensive non sono al collasso?… - gip_like : Merlino:'#100EURO UNA CIFRA RIDICOLA E OFFENSIVA' Alla faccia di quelle decine di servizi che fatte, su chi non rie… - MileTrecarichi : Riflettete prima di offendere, di insultare. Solo questo. - figliedeltrash : @Daniela21505028 @aemmlia 'mi auguro non rivolga più parola ad una simile'. Ma una simile che? Ma cosa vi sentite?… -