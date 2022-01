(Di lunedì 10 gennaio 2022) Chi è ildelVip secondo i, dopo l’ultima puntata? In attesa del nuovo appuntamento del reality show condotto da Alfonso Signorini e che decreterà oggi 10 gennaio la concorrente che tra quelle al televoto è risultata la preferita, andiamo alla scoperta del nome che ha conquistato il pubblico da casa,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Preferito Grande Fratello Vip: Sophie insidia Soleil, ecco cosa dicono i sondaggi #gfvip - Tommy485 : RT @byoursidespos: @Gif_di_Tina È inutile che ci diciamo stronzate, tanti della comunità hanno deciso di boicottarlo perché hanno il cervel… - Hrotbertha : @DjokerNole @AustralianOpen Sei sempre stato il mio preferito e ti seguo dal 2007 proprio da questo torneo. Sei un grande! - erbatinta : RT @vitaveramente: chi sei in base al tuo regista preferito: • quentin tarantino sei sicuramente un maschio etero e sei convinto che sia i… - seraifna : RT @vitaveramente: chi sei in base al tuo regista preferito: • quentin tarantino sei sicuramente un maschio etero e sei convinto che sia i… -

Ultime Notizie dalla rete : Preferito Grande

Se Belen e Antonino hannoper il momento non svelare i motivi della loro separazione, ... Hugo Sierra ha preso parte al Gran Hermano, l'edizione iberica delFratello. L'uomo ha anche ...... " Sono unsostenitrice della terapia e mi sento sempre così sicura quando mi prendo cura di ... Per me, non c'è niente di meglio che indossare il tuo vestito comodo, sederti accanto al ...Il padre del tennista in conferenza stampa: "Gli hanno tolto tutti i diritti di essere umano, ma lui voleva solo giocare a tennis" ...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv). Le anticipazioni della serata Sono leggermente diverse le prime tre posizioni nel sondaggio ospitato da Gr ...