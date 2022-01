Papa “L' Ue trovi coesione sulla gestione dei migranti”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) CITTà DEL VATICANO (ITALPRESS) – “A Lesbo ho potuto constatare la generosità di quanti prestano la propria opera per fornire accoglienza e aiuto ai, ma soprattutto ho visto i volti dei tanti bambini e adulti ospiti dei centri di accoglienza. Nei loro occhi c'è la fatica del viaggio, la paura di un futuro incerto, il dolore per i propri cari rimasti indietro e la nostalgia della patria che sono stati costretti ad abbandonare. Davanti a questi volti non possiamo rimanere indifferenti e non ci si può trincerare dietro muri e fili spinati con il pretesto di difendere la sicurezza o uno stile di vita. Questo non si può”. Lo ha dettoFrancesco, nel suo discorso ai membri del Corpo Diplomatico accreditati presso la Santa Sede.Per il Pontefice “occorre vincere l'indifferenza e rigettare il pensiero che isiano un problema ...

... annota il, oggi molti migranti sono spesso trasformati in "arma di ricatto politico" o in "merce di contrattazione". "L'Unione Europeala sua coesione interna nella gestione delle ...Per il"è di fondamentale importanza che l'Unione Europeala sua coesione interna nella gestione delle migrazioni, come l'ha saputa trovare per far fronte alle conseguenze della pandemia". ...Città del Vaticano – E' davanti ai 183 ambasciatori accreditati in Vaticano per gli auguri di inizio anno che Papa Francesco ha incalzato i governi da loro rappresentati ..."Proseguire lo sforzo per immunizzare quanto più possibile la popolazione". È l'appello del Papa per contrastare il Coronavirus, che "continua a creare isolamento sociale e a mietere vittime". Nel tra ...