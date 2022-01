Padre e madre Djokovic: “Giudice obiettivo, Novak maltrattato in Australia” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Djordje e Dijana hanno espresso le proprie considerazioni durante una conferenza stampa; di scena dopo la vittoria in appello per quanto concerne la contesa con il Governo Australiano. Essa riferita alla presunta illiceità della partecipazione del numero 1 al mondo agli Australian Open, non vaccinato e potenzialmente con il visto irregolare: situazione ancora da definire. Di seguito le parole del Padre Djordje, primo a esprimersi: “Grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto, le persone si sono sollevate in difesa di Novak. Un grazie anche al Giudice Kelly, che è stato obiettivo e neutrale. Sono sicuro che il sistema giudiziario Australiano era sotto enorme pressione, il mondo intero stava seguendo la vicenda. Novak adesso è libero, si è allenato ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) Djordje e Dijana hanno espresso le proprie considerazioni durante una conferenza stampa; di scena dopo la vittoria in appello per quanto concerne la contesa con il Governono. Essa riferita alla presunta illiceità della partecipazione del numero 1 al mondo aglin Open, non vaccinato e potenzialmente con il visto irregolare: situazione ancora da definire. Di seguito le parole delDjordje, primo a esprimersi: “Grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto, le persone si sono sollevate in difesa di. Un grazie anche alKelly, che è statoe neutrale. Sono sicuro che il sistema giudiziariono era sotto enorme pressione, il mondo intero stava seguendo la vicenda.adesso è libero, si è allenato ...

