Sull'omicidio di Giulio Regeni, "siamo soddisfatti che la nostra battaglia di giustizia possa proseguire. Noi e con noi il 'popolo giallo' e la scorta mediatica in sei anni non abbiamo mai avuto tentennamenti. Adesso chiediamo al governo di fare la sua parte e di rispondere alle istanze del giudice e alle nostre pretese di giustizia". Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, al termine della nuova udienza preliminare che si è celebrata questa mattina davanti al gup di Roma Roberto Ranazzi. "Il nostro Paese, il nostro governo, scelga da che parte stare, se dalla parte di chi tortura e uccide e invoca impunità, o di chi chiede il rispetto di diritti inviolabili" ha aggiunto.

solounastella : RT @JulianFoschini: Perché il sequestro, la tortura e l’omicidio di Giulio Regeni è una questione che ci riguarda. E perché non bisogna sme… - telodogratis : Omicidio Regeni, legale famiglia: “Ora governo faccia la sua parte” – Video - MARCOTOMBESI2 : RT @premiomorrione: Oggi eravamo a Piazzale Clodio. Insieme al popolo giallo, a fianco della Famiglia Regeni, per chiedere verità e giusti… - MARCOTOMBESI2 : RT @aboubakar_soum: Al tribunale di Roma con Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di #GiulioRegeni, per riapertura processo rapimento,… - lennoxlw : RT @PaoneFlavia: I genitori di #MarioPaciolla davanti al tribunale di #Roma in solidarietá alla famiglia #Regeni. Tra poco al via la nuova… -