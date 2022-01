Oggi il primo impatto del Ciclone Tiffany sull’Australia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Oggi il primo impatto sull’Australia del Ciclone Tiffany: sulla Penisola di Capo York, nello Stato del Queensland. Tiffany ha raggiunto categoria 1 la situazione Il Ciclone Tiffany ha fatto landfall sull’Australia del nord: il primo dei due impatti previsti è avvenuto nella giornata di Oggi, sulla Penisola di Capo York, nello Stato del Queensland. Tiffany ha Leggi su periodicodaily (Di lunedì 10 gennaio 2022)ildel: sulla Penisola di Capo York, nello Stato del Queensland.ha raggiunto categoria 1 la situazione Ilha fatto landfalldel nord: ildei due impatti previsti è avvenuto nella giornata di, sulla Penisola di Capo York, nello Stato del Queensland.ha

Advertising

Inter : ?? | #BROTHERSOFTHEWORLD In campo oggi per il primo match casalingo del 2022 ?? Da dove seguirete #InterLazio?… - 3BMeteo : La #neve sulla costa adriatica. #Rimini nel primo pomeriggio di oggi ?????? #fuorinevica #neveRimini - mengonimarco : Cambia Un Uomo, il primo passo di Materia, oggi è disco d'oro. Grazie #CambiaUnUomoOro - Salvato95551627 : RT @GiokerMusso: ?? #Inter - Steven #Zhang è tornato oggi in sede: il presidente nerazzurro è in compagnia della dirigenza per fare un primo… - calciomercatoit : RT @GiokerMusso: ?? #Inter - Steven #Zhang è tornato oggi in sede: il presidente nerazzurro è in compagnia della dirigenza per fare un primo… -