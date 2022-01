Myanmar, per Aung San Suu Kyi altri 4 anni di carcere (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nuova condanna per Aung San Suu Kyi. L’ex leader birmana è stata condannata da un tribunale di Myanmar ad altri quattro anni di carcere con l’accusa di importazione e possesso illegale di walkie-talkie e violazione delle disposizioni per contenere i contagi da coronavirus. Agli arresti dal golpe del primo febbraio dello scorso anno, la Premio Nobel per la Pace era già stata condannata a inizio dicembre a due anni di reclusione per incitamento ai disordini e violazione delle restrizioni imposte nel mezzo della pandemia di coronavirus. La 76enne Aung San Suu Kyi è accusata tra l’altro anche di corruzione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nuova condanna perSan Suu Kyi. L’ex leader birmana è stata condannata da un tribunale diadquattrodicon l’accusa di importazione e possesso illegale di walkie-talkie e violazione delle disposizioni per contenere i contagi da coronavirus. Agli arresti dal golpe del primo febbraio dello scorso anno, la Premio Nobel per la Pace era già stata condannata a inizio dicembre a duedi reclusione per incitamento ai disordini e violazione delle restrizioni imposte nel mezzo della pandemia di coronavirus. La 76enneSan Suu Kyi è accusata tra l’altro anche di corruzione. L'articolo proviene da Italia Sera.

