Mario Draghi | la conferenza stampa oggi in diretta | a che ora e dove seguirla

Draghi terrà una conferenza stampa da Palazzo Chigi per illustrare le nuove misure in materia di Covid: a che ora e dove. Draghi terrà da Palazzo Chigi una conferenza stampa per illustrare la nuove norme anti-Covid varate dal Governo, che entreranno in vigore da qui al 15 febbrario 2022. A che ora Draghi è atteso nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio alle 18:00. Insieme a lui ci saranno anche i Ministri della Salute Roberto Speranza e dell'Istruzione Patrizio Bianchi, oltre al coordinatore del Cts Locatelli.

SkyTG24 : La conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario #Draghi sugli ultimi provvedimenti anti #Covid adottati dal… - sole24ore : La conferenza stampa di Mario Draghi - sole24ore : #Draghi : 'Non ha senso chiudere la #scuola e tenere aperto tutto il resto. Andranno in #Dad diverse classi, ma occ… - BortoneMauro : Va bene Draghi, ma quanto cazzo è bravo lei con le coreografie di Tik Tok? Mario, vai a tempo, grazie...… - sole24ore : Covid-19: la conferenza stampa del premier Mario Draghi - Il Sole 24 ORE -

Lo ha detto il presidente del consiglio,, in conferenza stampa. "Il governo sta affrontando la sfida della pandemia e la diffusione di varianti molto contagiose con un approccio un po' ...Lo ha detto il presidente del consiglio,, in conferenza stampa. "Grazie alla vaccinazione la situazione che abbiamo di fronte è molto diversa dal passato - ha aggiunto- . L'...“Il governatore Emiliano ha appena detto che è sempre d’accordo con Draghi anche se non è convinto”. Così il premier Mario Draghi rispondendo a una domanda sulla scuola e sulle critiche da parte dei ...Vaccini, super green pass e scuole: le parole del premier Draghi in conferenza stampa da Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sta parlando in diretta in una conferenza ...