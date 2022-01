L' Ue appesa alle elezioni in Francia e Ungheria

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Tra Germania, Paesi Bassi e Bulgaria, il 2021 è stato un anno diparticolarmente importanti per l'Unione europea, ma il 2022 non sarà da meno in termini di suspense elettorale europea: il futuro del progetto comunitario è appeso all'esito dellepresidenziali ine delle legislative in, ma anche alla scelta del prossimo presidente della Repubblica in Italia. Questo nuovo anno è iniziato con un allineamento delle stelle politiche favorevoli all'europeismo. A Berlino c'è un nuovo governo tra socialdemocratici, verdi e liberali che mostra ambizioni federaliste inedite. A Parigi Emmanuel Macron ha assunto la presidenza semestrale del Consiglio dell'Ue e ha deciso di fare dell'Europa uno dei temi centrali della sua campagna elettorale. A Roma Mario Draghi ha restaurato la credibilità ...

Il 2021 è stato un anno particolarmente importante per l'Unione europea, ma il 2022 non sarà da meno in termini di suspense elettorale europea ...