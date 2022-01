Lorella Cuccarini | 56 anni ma aspetto da eterna ragazzina | fuori il suo segreto di bellezza

(Di lunedì 10 gennaio 2022)non sarà più unadal punto di vista anagrafico, ma tutti coloro che la vedono si meravigliano della sua età. La suae la sua forma fisica non sono sicuramente di una donna di 56e spesso e volentieri, soprattutto sui suoi social network, c’è sempre chi la riempie di complimenti. Ora, la diretta interessata ha deciso di parlare e di svelare ufficialmente ildel suo stato. Ha dunque spiegato come mai ancora oggi è in grado di stare così al top. Alcuni mesi faaveva ringraziato i suoi fan per un grande successo. Lo storico brano ‘La notte vola’, nonostante glitrascorsi al lancio, sta continuando a cavalcare la cresta del successo. Lo si apprende dalle numerose ...

Advertising

Gio55981465 : RT @MauryKostanzo: Simona, senti a noi popolo del Tuitter, a #pomeriggio5 invita Lorella Cuccarini, così da farli impazzire tutti quanti qu… - ParliamoDiNews : Lorella Cuccarini, 56 anni al top: dieta, sport e quel trucchetto salva pelle #lorella #cuccarini #dieta #sport… - WhoFabri : @BillyZanne Lorella Cuccarini e Alberto Matano - cristia_urbano : RT @MauryKostanzo: Simona, senti a noi popolo del Tuitter, a #pomeriggio5 invita Lorella Cuccarini, così da farli impazzire tutti quanti qu… - sonikmusicnet : Ora in onda: LORELLA CUCCARINI - MI MANCHERAI -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Cuccarini

il Democratico

Passano gli anni maresta una delle showgirl più affascinanti. Il tempo non sembra scalfire la bellezza della Professoressa di Amici, che oggi ha 56 anni. Ma a questa età come fa la più amata dagli ...... Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro (new entry di questa stagione), quest'anno presenti assieme a Rudy Zerbi, Anna Pettinelli eper il canto. "Non avevamo ...Maria De Filippi perde i pezzi in trasmissione. Ecco chi sono le grandi assenze in uno dei suoi programmi di punta ...I tre professori infatti non erano presenti L’anno non è cominciato nel migliore dei modi per i telespettatori e fan della trasmissione condotta da Maria De Filippi. La prima puntata infatti doveva an ...