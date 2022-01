Lo scandalo delle mozzarelle di bufala in Campania: cosa sta accadendo (Di lunedì 10 gennaio 2022) scandalo mozzarelle di bufala in Campania: la Procura di Santa Maria Capua Vetere indaga sulla strage degli animali: stasera in tv La provincia casertana i romani la chiamavano Terra Felix, terra di lavoro per la salubrità e la fertilità della zona. Ma da anni qualcosa non va. Bufale campana (foto Facebook)Oltre alla drammatica vicenda della Terra dei fuochi con gli sversamente illegali di rifiuti da parte della camorra e compiacenti, c’è un altro problema che fa male all’economia locale. Secondo un’inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, negli ultimi dieci anni decine di migliaia di bufale sospettate di avere brucellosi e tubercolosi sono state abbattute. Ma secondo esami del macello, le bestie sarebbero risultate sane. Le telecamere di report si sono recate sul posto ... Leggi su ck12 (Di lunedì 10 gennaio 2022)diin: la Procura di Santa Maria Capua Vetere indaga sulla strage degli animali: stasera in tv La provincia casertana i romani la chiamavano Terra Felix, terra di lavoro per la salubrità e la fertilità della zona. Ma da anni qualnon va. Bufale campana (foto Facebook)Oltre alla drammatica vicenda della Terra dei fuochi con gli sversamente illegali di rifiuti da parte della camorra e compiacenti, c’è un altro problema che fa male all’economia locale. Secondo un’inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, negli ultimi dieci anni decine di migliaia di bufale sospettate di avere brucellosi e tubercolosi sono state abbattute. Ma secondo esami del macello, le bestie sarebbero risultate sane. Le telecamere di report si sono recate sul posto ...

