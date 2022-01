Lo scandalo dei test in gravidanza che cercano le malattie genetiche e la catena di aborti sbagliati (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Dopo un anno di trattamenti per la fertilità, Yael Geller era elettrizzata quando ha scoperto di essere incinta. Dopo un’ecografia, era sicura da poter dire a suo figlio di tre anni che suo ‘fratello o sorella’ era nella sua pancia. Ma poche settimane dopo, l’ufficio del medico la chiama. Un esame del sangue ha indicato che al feto mancava un cromosoma e che avrebbe portato a gravi disturbi e malattie mentali. Il giorno dopo, i medici hanno usato un ago per recuperare un piccolo pezzo della placenta. Il test del sangue era sbagliato. Ora ha un bambino di sei mesi, Emmanuel, che non mostra segni della condizione per cui era risultato positivo”. Si apre così una spaventosa inchiesta del New York Times. Geller era stata ingannata da una promessa che la tecnologia della Silicon Valley aveva fatto alle future mamme: una goccia di sangue, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Dopo un anno di trattamenti per la fertilità, Yael Geller era elettrizzata quando ha scoperto di essere incinta. Dopo un’ecografia, era sicura da poter dire a suo figlio di tre anni che suo ‘fratello o sorella’ era nella sua pancia. Ma poche settimane dopo, l’ufficio del medico la chiama. Un esame del sangue ha indicato che al feto mancava un cromosoma e che avrebbe portato a gravi disturbi ementali. Il giorno dopo, i medici hanno usato un ago per recuperare un piccolo pezzo della placenta. Ildel sangue era sbagliato. Ora ha un bambino di sei mesi, Emmanuel, che non mostra segni della condizione per cui era risultato positivo”. Si apre così una spaventosa inchiesta del New York Times. Geller era stata ingannata da una promessa che la tecnologia della Silicon Valley aveva fatto alle future mamme: una goccia di sangue, ...

