Libero Grassi | 30 anni fa la lettera al “caro estortore”

Advertising

daniele_tissone : RT @comunicalonews: 'Ricorrono oggi i trenta anni dalla pubblicazione su 'Il Giornale di Sicilia' della lettera aperta di Libero Grassi con… - comunicalonews : 'Ricorrono oggi i trenta anni dalla pubblicazione su 'Il Giornale di Sicilia' della lettera aperta di Libero Grassi… - GrSociale : GRS #ECONOMIA ?? Libero Grassi, la proposta: 10 gennaio Giornata nazionale contro racket e usura @giuseppeantoci6… - Fr_Grassi : RT @liberioltre: ???? Questa sera dalle 21.45 su #Twitch @DeShindig torna con la rubrica #FreeRhum. Una discussione a tema libero, sui fatti… - caterino_teresa : RT @sferriam: Carissima commissario antiracket Giovanna #Cagliostro il 29 agosto 1991 veniva trucidato a Palermo l'imprenditore Libero #Gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Libero Grassi

Infatti il 10 gennaio del 1991 sul "Giornale di Sicilia", venne pubblicata la "Lettera al caro estorsore" con la quale l'imprenditore palermitanosi rivolse a chi gli chiedeva il pizzo ...Sarebbe da mangiare quello che viene pescato, come dicono gli esperti. Ricchissimo di vitamine del gruppo B e di acidiomega 3 è un pesce salutare e basilare. Come ricordano infatti gli ...Il calcio d'inizio è fissato per le 14:30 di domenica 9 gennaio. Ecco le possibili scelte dei due tecnici. CAGLIARI - Mazzarri reinventa la difesa, centrocampo con i soliti Deiola, Marin e Grassi. In ...Oggi come mai la farmacia è diventata un punto di riferimento per tantissime persone. Forse in pochi sanno che le prime notizie degli speziali ferraresi risalgono al 1310, ben 712 anni fa, e si trovan ...