Juventus | Andrea Agnelli positivo al Covid

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è risultato positivo al Covid e non sarà presente a San Siro per assistere alla finale di SuperCoppa italiana tra Inter e Juventus. Il presidente bianconero è vaccinato non ha avuto contatti con la squadra ed è asintomatico.

