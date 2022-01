Infortunio Acerbi, lungo stop: la Lazio ne farà a meno per un mese (Di lunedì 10 gennaio 2022) Infortunio Acerbi, lungo stop per il difensore della Lazio. Il giocatore dovrà rimanere fuori per almeno tutto il prossimo mese Guaio in casa Lazio, dove si è fatto male Francesco Acerbi. Il difensore biancoceleste si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di secondo grado al flessore della coscia sinistra. Tradotto, il giocatore dovrà rimanere fuori per tutto il prossimo mese, saltando così le gare con Salernitana, Udinese (Coppa Italia), Atalanta, Fiorentina e probabilmente Bologna. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022)per il difensore della. Il giocatore dovrà rimanere fuori per altutto il prossimoGuaio in casa, dove si è fatto male Francesco. Il difensore biancoceleste si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di secondo grado al flessore della coscia sinistra. Tradotto, il giocatore dovrà rimanere fuori per tutto il prossimo, saltando così le gare con Salernitana, Udinese (Coppa Italia), Atalanta, Fiorentina e probabilmente Bologna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

