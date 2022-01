IMPACT | Un ex WWE ha debuttato ai tapings post Hard to Kill – Spoiler

Leggi su zonawrestling

Impact Wrestling nella serata di ieri ha registrato i risultati delle puntate televisive. L'evento in PPV ci ha regalato diverse conferme titolate a partire da Moose che ha mantenuto l'Impact World Championship, mentre Josh Alexander, che quel titolo l'ha perso proprio per mano di Moose, ha colto un importante successo contro JONAH. Proprio Josh Alexander è stato l'obiettivo del nuovo arrivo. Un veterano del ring Alexander era impegnato in un promo, in cui ha dichiarato di voler sfidare Moose per il titolo mondiale, quando è stato interrotto da Charlie Haas. L'ex campione di coppia WWE è salito sul ring per sfidare Alexander, il quale ha però declinato la sfida poichè le sue attenzioni sono rivolte alla riconquista di quel titolo mondiale che non ha potuto neanche ...