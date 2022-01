Il meteo in Campania: le previsioni per lunedì 10 gennaio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 10 gennaio. Avellino – Oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. variabilità asciutta dal pomeriggio, sono previsti 3cm di neve. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 634m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: neve. Benevento – Oggi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. , sono previsti 26mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 3°C, lo zero termico si ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,10. Avellino – Oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. variabilità asciutta dal pomeriggio, sono previsti 3cm di neve. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 634m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Allertepreviste: neve. Benevento – Oggi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. , sono previsti 26mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 3°C, lo zero termico si ...

Advertising

anteprima24 : ** Il #Meteo in #Campania: le previsioni per lunedì 10 gennaio ** - TeleradioNews : Campania. Meteo: allerta per vento forte, neve, gelate e mareggiate fino alle ore 8 di martedì 11 - La Protezione… - TeleradioNews : Campania. Meteo: allerta per vento, neve, gelate e mareggiate fino alle ore 8 di martedì 11 - La Protezione civil… - Golfonetwork : Allerta meteo: vento forte e abbassamento delle temperature in Campania - TeleradioNews : Allerta meteo dalle 20 di oggi fino alle 8 di martedì 11 gennaio - La Protezione civile della Regione Campania ha… -