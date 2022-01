Il buon governo dopo il Colle (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il presente ci assorbe, con tutta la sua complessità: Covid, pandemia, crisi, inflazione, prossime scadenze istituzionali. Un peso che rischia di inchiodarci all’oggi, impedendoci di immaginare il domani. Lasciarsi paralizzare sarebbe un grave errore. Dobbiamo, invece, sforzarci di ragionare con due teste, quasi come Giano Bifronte, la divinità capace di guardare sia il passato, sia il futuro. Anche perché abbiamo gli strumenti per riprogettare seriamente l’avvenire: il programma del Piano nazionale di ripresa e resilienza e i fondi per attuarlo. Va aggiunto l’ultimo elemento, fondamentale: il coraggio. Sulla base di questo assunto, presentiamo oggi il più grande piano di formazione dei dipendenti pubblici mai realizzato nella storia di questo paese. Una campagna che, a partire da questo mese, coinvolgerà, per tutta la durata del Piano, l’intero universo dei 3,2 milioni di “volti ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il presente ci assorbe, con tutta la sua complessità: Covid, pandemia, crisi, inflazione, prossime scadenze istituzionali. Un peso che rischia di inchiodarci all’oggi, impedendoci di immaginare il domani. Lasciarsi paralizzare sarebbe un grave errore. Dobbiamo, invece, sforzarci di ragionare con due teste, quasi come Giano Bifronte, la divinità capace di guardare sia il passato, sia il futuro. Anche perché abbiamo gli strumenti per riprogettare seriamente l’avvenire: il programma del Piano nazionale di ripresa e resilienza e i fondi per attuarlo. Va aggiunto l’ultimo elemento, fondamentale: il coraggio. Sulla base di questo assunto, presentiamo oggi il più grande piano di formazione dei dipendenti pubblici mai realizzato nella storia di questo paese. Una campagna che, a partire da questo mese, coinvolgerà, per tutta la durata del Piano, l’intero universo dei 3,2 milioni di “volti ...

Advertising

simofons : Intanto il buon governo Draghi ha preso 575 milioni di euro destinati alla bonifica dell'ex Ilva e li ha infilati d… - silvyghi : RT @GGDMM: Comunque domani riaprono anche le università e gli studenti, che devono prenotare il posto in aula, pare abbiano deciso in massa… - mantovanimg : @SMaurizi Un governo che ricatta non è un buon governo. - LucaViaggio : RT @GGDMM: Comunque domani riaprono anche le università e gli studenti, che devono prenotare il posto in aula, pare abbiano deciso in massa… - celuschi : RT @GGDMM: Comunque domani riaprono anche le università e gli studenti, che devono prenotare il posto in aula, pare abbiano deciso in massa… -

Ultime Notizie dalla rete : buon governo Questa è una frana, ministro La prima risposta che mi sale spontanea è: con quali risorse? Se il governo non ci ha dato niente o ... ma dal grafico sotto (per il quale ringrazio il buon Gaspar Torrero) si vede come anche negli ...

Il presidente dei gondolieri: 'La nostra situazione è disperata, calo del lavoro dell'80%' Avete ricevuto sussidi? 'Grazie al Comune siamo riusciti a far sentire la nostra voce al Governo ... E, purtroppo il periodo natalizio non è stato per noi gondolieri un buon periodo. Un tempo si ...

La morte di Pujia: clientelismo o buon governo? Quotidiano del Sud Il buon governo dopo il Colle Progettare il futuro: all’Italia serve una “ricarica delle batterie”, a partire dal lavoro pubblico. Competenze, digitale, abilità trasversali: un grande piano di formazione per dare, più di tutto, la ...

Per Brunetta il governo non è diviso: “Lavoriamo per tenere il Paese aperto” ROMA – Per Brunetta il governo non è diviso: “Troppo nervosismo non fa bene a nessuno. Non alla politica, non ai media, non agli opinion leader. Paradossal ...

La prima risposta che mi sale spontanea è: con quali risorse? Se ilnon ci ha dato niente o ... ma dal grafico sotto (per il quale ringrazio ilGaspar Torrero) si vede come anche negli ...Avete ricevuto sussidi? 'Grazie al Comune siamo riusciti a far sentire la nostra voce al... E, purtroppo il periodo natalizio non è stato per noi gondolieri unperiodo. Un tempo si ...Progettare il futuro: all’Italia serve una “ricarica delle batterie”, a partire dal lavoro pubblico. Competenze, digitale, abilità trasversali: un grande piano di formazione per dare, più di tutto, la ...ROMA – Per Brunetta il governo non è diviso: “Troppo nervosismo non fa bene a nessuno. Non alla politica, non ai media, non agli opinion leader. Paradossal ...