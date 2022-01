Il bacio sotto l’Albero della Solidarietà, vincono Alessia Lo Iacono e Piero Folegotto (Di lunedì 10 gennaio 2022) MONREALE – La foto di Alessia Lo Iacono, con 265 like, vince il contest fotografico dell’Albero della Solidarietà promosso dal Comune di Monreale. L’immagine ritrae la giovane e il suo fidanzato accanto all’Albero della Solidarietà nella cornice di piazza Guglielmo II. L’iniziativa è stata lanciata prima di Natale dall’Ufficio Stampa del Comune su proposta dell’Assessore ai (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di lunedì 10 gennaio 2022) MONREALE – La foto diLo, con 265 like, vince il contest fotografico delpromosso dal Comune di Monreale. L’immagine ritrae la giovane e il suo fidanzato accanto alnella cornice di piazza Guglielmo II. L’iniziativa è stata lanciata prima di Natale dall’Ufficio Stampa del Comune su proposta dell’Assessore ai (Monrealelive.it)

