I giudici australiani danno ragione a Djokovic: governo irragionevole. Ma le autorità vogliono bloccarlo (Di lunedì 10 gennaio 2022) I giudici danno ragione a Novak Djokovic, il grande tennista sostenendo che può restare nel Paese e giocare il prestigioso torneo Australian Open per difendere il suo titolo di Grande Slam. Ma le autorità australiane sembra non vogliamo cedere e stanno cercando comunque di bloccarlo. La Corte federale, presieduta a Melbourne dal giudice Anthony Kelly, ha sciolto le riserve e, al termine dell'udienza ha dato ragione Djokovic, no vax convinto, che era arrivato in Australia con un visto, per l'esenzione al vaccino, giudicato irregolare dal governo australiano. Il giudice Kelly ha definito "irragionevole" la decisione di invalidare il visto, scrive l'Herald Sun. A quel punto, di fronte alla decisione del giudice Anthony ...

