I dati del contagio in FVG. 10 gennaio 2022 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.798 tamponi molecolari sono stati rilevati 667 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 17,56%. Sono inoltre 7.322 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 934 casi (12,76%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 41 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 354. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d'età più colpita è quella 0-19 anni (20,99%), seguita in maniera uguale dalla 40-49 e 50-59 (17,99%), dalla 20-29 (15,18%) e dalla 30-39 (14,49%). I casi positivi odierni sono dati per il 50,72% da maschi per il 49,28% da femmine. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 4 persone: una donna di 91 anni di Gemona del ...

