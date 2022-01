Grande Fratello Vip | scatta il bacio tra Gianmaria e Federica – Video

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 10 gennaio 2022)Una nuova coppia si sta facendo spazio nella casa delVip 6, anche se potrebbe avere i giorni contati. Dopo i numerosi litigi con l’ex Soleil Sorge, passando per la “rottura” in diretta con Greta e la love story che poi ha interrotto con Sophie Codegoni, l’imprenditoreAntinolfi sembra essere riuscito a fare “breccia nel cuore” diCalemme. Ieri, in sauna, i due si sono infatti scambiati unappassionato. Fin dal giorno in cui è entrata, anche per via della fine del suo rapporto con Sophie, che dal canto suo si è avvicinata ad Alessandro Basciano,ha mostrato un certo interesse per, tant’è che ha iniziato a corteggiarla, anche se ...