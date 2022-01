Fulgenzi | Lasalandra | Gabrielli e Abate | Ferrari completa il team di vertice

(Di lunedì 10 gennaio 2022)la squadra di manager di, alle dirette dipendenze dell’amministratore delegato Benedetto Vigna. Gianmariaè promosso a chief Product Development officer, mentre da STMicroelectronics arriva Ernesto, nominato chief Research & Development officer. Altre due nomine riguardano Silvia(chief Digital & Data officer) mentre Technologies & Infrastructures è affidato a Davide, in precedenza Head of Technologies e indal 2012. Angelo Pesci, invece, diventa chief Purchasing & Quality Officer e Andrea Antichi chief Manufacturing officer. Conferme per Marco Lovati, che prosegue il suo incarico di chief Internal Audit officer, e Sabina Fasciolo come chief Compliance officer. Vigna ...

Nel dettaglio, queste le nomine: Gianmariaè Chief Product Development Officer ; Ernesto, ricopre il ruolo di Chief Research & Development Officer, provenendo da ...... dello sviluppo prodotto si occuperà Gianmaria, che arriva da un lungo percorso a ... di cui era head of supply chain; mentre il responsabile della ricerca e sviluppo sarà Ernesto, ...(Teleborsa) - Ferrari ha presentato una nuova struttura organizzativa con l'intento di valorizzare l’esclusività del marchio, arricchire l’eccellenza del prodotto, rimanere fedele al proprio DNA sport ...Sta ribalzando da sito a sito la non notizia della conferma di Mattia Binotto in capo alla GeS della Ferrari. In realtà la notizia riguarda il nuovo ingresso in squadra di alcuni tecnici che per anni ...