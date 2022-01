“Euphoria” | la seconda stagione arriva oggi 10 gennaio in contemporanea con gli USA

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Protagonista della serie Zendaya Torna, serie tv HBO firmata Sam Levinson con Zendaya. I nuovi episodi sono attesi su Sky e NOW incon gli USA dal 10. Il primo episodio in lingua originale sottotitolato sarà disponibile a partire dalle 3.00 del mattino su Sky Atlantic, on demand su Sky e in streaming su NOW per poi essere riproposto lunedì sera dalle 23.15. Il 17partirà invece la messa in onda della versione doppiata in italiano, ogni lunedì dalle 23.15 su Sky Atlantic (e in streaming su NOW). Acclamato ritratto della Generazione Z americana, raccontata in maniera molto cruda e senza filtri. La serie ha vinto 3 Emmy Awards fra cui quello per la sua protagonista, Zendaya. Leggi anche: “”, l’attesa è finita:la ...