(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il 7 dicembre 2021 l'Aran e le Organizzazionihanno sottoscritto il Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rsu del personale del comparto scuola. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Elezioni rappresentanze sindacali unitarie 5,6,7 aprile: elenco scuole interessate. Avviso - gian_d_gian : @worldernest @tomasomontanari Sorvolando su ciò che riesce a produrre la TUA zucca, sappi che Italia si diventa ret… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni rappresentanze

Orizzonte Scuola

...la rottura tra istituzioni e popolo è un dato che incide nell'autorevolezza delle... Ma tra un anno il problema si riproporrà, lesono una scadenza istituzionale inderogabile. E ...Al termine di un lungo confronto con tutte ledel mondo della scuola, dell'... - "Non si arretra di un millimetro" ? "Ex Province al voto il 30 luglio" -, via libera al nuovo ...Saranno nominati nella seduta del Consiglio regionale di martedì 18 gennaio, che avrà inizio alle 15, i tre delegati della Regione Toscana per l’elezione ...Solo Cossiga e Ciampi passati al primo turno. Nella storia mai è stato eletto un leader di partito. Le forze politiche litigano perché dalla scelta dipende la loro stessa sopravvivenza. Milena Gabanel ...