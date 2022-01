El Pais: "Ecco come la Spagna si prepara a gestire il Covid come una comune influenza" (Di lunedì 10 gennaio 2022) La pandemia è in evoluzione. E il prossimo passo, almeno in Spagna, sarà iniziare a gestire il Covid con un approccio più simile a quello con cui si gestisce l’influenza: basta contare ogni caso, basta test al minimo sintomo. Le autorità sanitarie spagnole lavorano da mesi a un piano per passare dal monitoraggio universale alla sorveglianza “sentinella” del virus. Per l’inizio transizione non è ancora stata fissata una data precisa, anche se il via potrebbe essere dato alla fine di questa ondata. Ne dà notizia il quotidiano El País. “Invece di denunciare ogni caso di Covid rilevato nel Paese, cosa insostenibile nel lungo periodo, verrà selezionato in modo strategico un gruppo di medici delle scuole primarie o dei centri sanitari, unito agli ospedali, per fare da testimoni”, scrive la testata ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) La pandemia è in evoluzione. E il prossimo passo, almeno in, sarà iniziare ailcon un approccio più simile a quello con cui si gestisce l’: basta contare ogni caso, basta test al minimo sintomo. Le autorità sanitarie spagnole lavorano da mesi a un piano per passare dal monitoraggio universale alla sorveglianza “sentinella” del virus. Per l’inizio transizione non è ancora stata fissata una data precisa, anche se il via potrebbe essere dato alla fine di questa ondata. Ne dà notizia il quotidiano El País. “Invece di denunciare ogni caso dirilevato nel Paese, cosa insostenibile nel lungo periodo, verrà selezionato in modo strategico un gruppo di medici delle scuole primarie o dei centri sanitari, unito agli ospedali, per fare da testimoni”, scrive la testata ...

