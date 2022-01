Draghi ai giornalisti | “Mi scuso per non aver fatto conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri Abbiamo sottovalutato le attese”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Al termine dellaconvocata insieme aiSperanza e Bianchi e a Locatelli per spiegare le ultime misure contro la pandemia, il presidente delMariosi è scusato con i. “Questaavviene come risposta alle critiche che il governo e io in particolarericevuto per nonlail giorno in cui ildeiha approvato il decreto” ha spiegato prima di salutare. E poi ha ammesso: “C’è stata anche da parte mia e di altri una sottovalutazione delleche tutti avevano per quella...

In conclusione, salutando i, il Premierdichiara un po' a sorpresa : " Questa conferenza stampa è una risposta alle critiche ricevute per non avere fatto la conferenza stampa lo ...Infine, prima di lasciare la parola aiha detto che non avrebbe risposto ad alcuna domanda che riguarda il Quirinale. Al fianco del premier ci sono i ministri dell'Istruzione ...Le scuse per concludere la conferenza stampa. Dopo aver risposto a tutte le domande dei giornalisti - eludendo quelle sul Quirinale - in merito ...Non vuole minimamente sentir parlare di Quirinale. Nel corso del discorso introduttivo della conferenza stampa dopo l’approvazione del nuovo ...