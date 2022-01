Diego Thomas, dopo Cortesie per gli Ospiti: che fine ha fatto? (Di lunedì 10 gennaio 2022) Diego Thomas dopo tanti anni non farà più parte della nuova edizione di Cortesie per gli Ospiti che parte proprio stasera in prima serata, scopriamo quindi che fine ha fatto. foto InstagramRiparte con la nuova stagione Cortesie per gli Ospiti, il programma in onda su Real Time ormai da tanti anni che continua a riscuotere un grande successo per tutto il pubblico che ne è affezionato. Ormai è una notizie ufficiale quella che riguarda uno dei giudici che come lui stesso ha ammesso ha deciso di lasciare il ruolo che per molti anni ha ricoperto per il grande dispiacere del pubblico che gli era affezionato. Al suo posto da stasera arriva Luca Calvani, molto conosciuto sui nel mondo del cinema e della televisione, ma a ... Leggi su chenews (Di lunedì 10 gennaio 2022)tanti anni non farà più parte della nuova edizione diper gliche parte proprio stasera in prima serata, scopriamo quindi cheha. foto InstagramRiparte con la nuova stagioneper gli, il programma in onda su Real Time ormai da tanti anni che continua a riscuotere un grande successo per tutto il pubblico che ne è affezionato. Ormai è una notizie ufficiale quella che riguarda uno dei giudici che come lui stesso ha ammesso ha deciso di lasciare il ruolo che per molti anni ha ricoperto per il grande dispiacere del pubblico che gli era affezionato. Al suo posto da stasera arriva Luca Calvani, molto conosciuto sui nel mondo del cinema e della televisione, ma a ...

