Crotone, il sindaco scrive al presidente della Regione: autorizzare le strutture private ad accogliere pazienti affetti da Covid. L’ASP è al collasso (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’evento Covid-19 continua a contagiare e mietere vittime in continuazione e sta mettendo a dura prova il settore sanitario impegnato per intervenire sui tanti ricoveri presso la struttura provinciale delL’ASP. La struttura sanitaria è al limite della ricettività e pazienti con altre patologie difficilmente trovano posto per un eventuale ricovero. Di ciò si è fatto carico il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ed ha messo al corrente il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. “Ho scritto al presidente della Regione Occhiuto – informa una nota – anche nella qualità di commissario straordinario alla Sanità chiedendo che le strutture ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’evento-19 continua a contagiare e mietere vittime in continuazione e sta mettendo a dura prova il settore sanitario impegnato per intervenire sui tanti ricoveri presso la struttura provinciale del. La struttura sanitaria è al limitericettività econ altre patologie difficilmente trovano posto per un eventuale ricovero. Di ciò si è fatto carico ildi, Vincenzo Voce, ed ha messo al corrente ilCalabria, Roberto Occhiuto. “Ho scritto alOcchiuto – informa una nota – anche nella qualità di commissario straordinario alla Sanità chiedendo che le...

