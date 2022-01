Covid, Toscana: 5.790 contagi (ma pochi tamponi processati), oggi 10 gennaio. Tasso positivi 19,20% (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono in forte calo, ma anche per il basso numero di tamponi processati, i nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana, oggi 10 gennaio 2022: sono 5.790 su 30.157 test di cui 15.722 tamponi molecolari e 14.435 test rapidi. Lo scrive su Telegram il presidente della Regione, Eugenio Giani. Il Tasso dei nuovi positivi è oggi 19,20% (59,6% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono in forte calo, ma anche per il basso numero di, i nuovi casi di coronavirus registrati in102022: sono 5.790 su 30.157 test di cui 15.722molecolari e 14.435 test rapidi. Lo scrive su Telegram il presidente della Regione, Eugenio Giani. Ildei nuovi19,20% (59,6% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post.

