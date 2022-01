Covid, Speranza: non vaccinato il 10% degli over12 occupa due terzi intensive | Pfizer: "Il vaccino contro Omicron sarà pronto a marzo" (Di lunedì 10 gennaio 2022) A livello nazionale il 17% dei posti in terapia intensiva è occupato da pazienti Covid e il tasso è cresciuto in 9 Regioni in 24 ore (a Trento è al 29%). Il tasso di occupazione di pazienti Covid nei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 10 gennaio 2022) A livello nazionale il 17% dei posti in terapia intensiva èto da pazientie il tasso è cresciuto in 9 Regioni in 24 ore (a Trento è al 29%). Il tasso dizione di pazientinei ...

borghi_claudio : Una delle assurdità più grandi del già assurdo ultimo decreto covid è questa. Il DIFFERIMENTO per i guariti dipende… - borghi_claudio : Confermo. Per tutta Italia gente non vaccinata o vaccinati con green pass in scadenza (milioni) si avvicinano ai po… - NicolaPorro : ??La strategia del terrore passa anche dalla #scuola...?? - giamahiria : RT @Michele_Arnese: Alla domanda di Gambino (Tpi) su quale politica il governo intende seguire sulle cure anti Covid oltre il vaccino, non… - QuelloKeSbrocca : RT @AdrianaSpappa: #Speranza riporta numeri ISS sbagliati ??????? In TI le incidenze su 100.000 cittadini sono: -non-vaccinati: 18,0 -vaccina… -