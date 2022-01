Covid in Italia: 227 morti, oltre 2 milioni attualmente positivi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 101.762 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 155.659. Le vittime sono invece 227, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 157. Sono 2.004.597 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 60.618 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 7.554.344 e i morti 139.265. I dimessi e i guariti sono invece 5.410.482, con un incremento di 56.560 rispetto a ieri. Sono 612.821 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 993.201. Il tasso di positività è al 16,6%, in lieve aumento rispetto al 15,7% di ieri. Sono 1.606 i pazienti in terapia ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 101.762 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 155.659. Le vittime sono invece 227, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 157. Sono 2.004.597 glialin, 60.618 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 7.554.344 e i139.265. I dimessi e i guariti sono invece 5.410.482, con un incremento di 56.560 rispetto a ieri. Sono 612.821 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 993.201. Il tasso dità è al 16,6%, in lieve aumento rispetto al 15,7% di ieri. Sono 1.606 i pazienti in terapia ...

