Covid | Fipe | “Con super green pass per bar e ristoranti possibile addio a 28 mln di euro al giorno”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) “Oggi considerando la fascia di età tra i 20 e i 69 anni ci sono in Italia 5,3 milioni di persone che non possono consumare in bar e, nè all’interno nè all’aperto. Considerando per queste persone la frequenza di consumo che si applica normalmente, possiamo dire c’è una potenziale mancata domanda di 28-30 milioni dial: 3 milioni per la colazione del mattino, 11 milioni per il pranzo al lavoro (panino, piatto caldo, ecc), e circa 14 milioni per la cena della sera. Quindi abbiamo in pratica per bar euna perdita potenziale di incassi di 28-30 milioni dial”. Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Luciano Sbraga, vice direttore diConfcommercio, calcola l’effetto dell’entrata in vigore da oggi dell’obbligo del ...