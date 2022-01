Covid, Bassetti: ‘Un errore il limite di 5.000 tifosi negli stadi’ (Di lunedì 10 gennaio 2022) Secondo il Primario del Man Martino di Genova, Matteo Bassetti, gli inglesi hanno preso la strada giusta. “La riduzione a 5000 spettatori negli stadi, senza valutarne la capienza, è stato un errore, difficile da digerire per chi si è vaccinato e si è fatto un abbonamento per seguire la sua squadra del cuore. Si colpisce come sempre il calcio senza una logica, gli stadi sono luoghi sicuri se si applicano le solite regole: mi sembra un atteggiamento cervellotico in questa fase della pandemia.” “Perché gli inglesi hanno gli stadi pieni e i tedeschi no? Gli inglesi hanno scelto una strategia pragmatica, con un atteggiamento diverso sin dall’inizio, anche perché dopo due settimane di proibizione, alla terza c’è la rivoluzione, a differenza di quanto accade da noi o in Germania. E’ giusto tendere all’atteggiamento britannico, una via ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Secondo il Primario del Man Martino di Genova, Matteo, gli inglesi hanno preso la strada giusta. “La riduzione a 5000 spettatoristadi, senza valutarne la capienza, è stato un, difficile da digerire per chi si è vaccinato e si è fatto un abbonamento per seguire la sua squadra del cuore. Si colpisce come sempre il calcio senza una logica, gli stadi sono luoghi sicuri se si applicano le solite regole: mi sembra un atteggiamento cervellotico in questa fase della pandemia.” “Perché gli inglesi hanno gli stadi pieni e i tedeschi no? Gli inglesi hanno scelto una strategia pragmatica, con un atteggiamento diverso sin dall’inizio, anche perché dopo due settimane di proibizione, alla terza c’è la rivoluzione, a differenza di quanto accade da noi o in Germania. E’ giusto tendere all’atteggiamento britannico, una via ...

Advertising

TgLa7 : #Covid: Bassetti, immunita' di gregge possibile in primavera - Corriere : Bassetti: «Con Omicron possibile immunità di gregge, la Gran Bretagna è al traguardo» - Gazzetta_it : L'infettivologo Bassetti: 'Stadi sicuri, un errore ridurre gli spettatori' - ultimenews24 : 'La riduzione della capienza degli stadi a 5mila spettatori? E' un errore, un colpo difficile per chi è stato vacci… - umanesimo : @Bohemian_322 tutto e il contrario di tutto lo diranno i minimizzatori come bassetti che all'inizio diceva che il c… -