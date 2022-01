“Cosa mi ha fatto Amadeus”. Imbarazzo a Domenica In, la moglie Giovanna Civitillo parla di ‘quella cosa’ (Di lunedì 10 gennaio 2022) Non si era mai racconta così, Giovanna Civitillo, moglie e musa di Amadeus. Intervistata da zia Mara Venier a Domenica In, l’ex ballerina ha raccontato degli aspetti molto privati di suo marito. Nel frattempo Amadeus, a poche settimane dal via del Festival di Sanremo, come sempre attesissimo, è pronto per la sua mansione: direttore artistico e conduttore (vero e proprio dominatore dei palinsesti di viale Mazzini). Nell’ansia del pre-festival, Giovanna Civitillo, ospite di Mara Venier nel salotto di Rai1, ha detto a tutti quello che è successo la prima volta che lei e Ama sono usciti… soli. La donna ha raccontato alla zia: “Eravamo in macchina e Amadeus mi è saltato addosso”, rivela ridendosela la Civitillo a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Non si era mai racconta così,e musa di. Intervistata da zia Mara Venier aIn, l’ex ballerina ha raccontato degli aspetti molto privati di suo marito. Nel frattempo, a poche settimane dal via del Festival di Sanremo, come sempre attesissimo, è pronto per la sua mansione: direttore artistico e conduttore (vero e proprio dominatore dei palinsesti di viale Mazzini). Nell’ansia del pre-festival,, ospite di Mara Venier nel salotto di Rai1, ha detto a tutti quello che è successo la prima volta che lei e Ama sono usciti… soli. La donna ha raccontato alla zia: “Eravamo in macchina emi è saltato addosso”, rivela ridendosela laa ...

