Che confusione! Sarà perché tetàno…

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ci state segnalando in tanti un’immagine che mostra un modulo dimissioni dal Pronto soccorso. Ce l’avete inviata solo come immagine: O con post allegato: Ecco come vengono registrati gli accessi in PS. Vaccinato due dosi: NON vaccinato Se qualcuno aveva qualche dubbio, questo me lo manda un’amica. Siete delle merdeNell’immagine si vede un modulo di dimissioni dal Pronto soccorso, per un paziente entrato il 1 gennaio 2022 alle ore 08:10 con codice verde. In ingresso il paziente è stato segnato come vaccinato con due dosi. Dimesso sempre il 1 gennaio alle 12:08, a seguito di test antigenico con risultato positivo. Ma non è che siccome è positivo in fase di dimissione è stato segnato come non vaccinato per ingrossare le fila dei positivi non vaccinati. Abbiamo contattato FNOMCeO per chiedere lumi e la risposta è stata la più semplice: quella voce fa riferimento alla vaccinazione ...