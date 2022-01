Calciomercato | Juve-Icardi | la notizia di Palmeri fa scontenti i bianconeri

(Di lunedì 10 gennaio 2022)alla? La bruttadi Tancredifarài tifosi(e non solo): le sue parole a SerieANewsTV La vittoria al cardiopalma contro la Roma ha certamente rilanciato le ambizioni della, che adesso è pronta a mordere nella sfida al quarto posto. Certo, Napoli e Atalanta non hanno rallentato nell’ultimo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

cmdotcom : Pazza Juve, ribalta la Roma in 7': dal 3-1 al 3-4. Szczesny para il rigore del pari, Allegri a -3 dalla Champions… - Gazzetta_it : Lukaku sul mercato: la Juve spera e riapre la caccia a #Vlahovic - Gazzetta_it : Juve, l'attesa è (quasi) finita: si scioglie il nodo Icardi. E con Morata patto di ferro - violanews : #Juventus obbligata a riscattare #Chiesa in caso di qualificazione alla prossima Champions League, ma il dado è già… - Spazio_J : Infortunio Chiesa: la decisione della Juve sul mercato! - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve

Massimiliano Allegri © LaPresseIn questo senso il nome comune, avvicinato sia allache all'Inter nelle scorse settimane è quello di Lucas Digne. Il mancino francese ex Roma e Barcellona è al ...Dopo il turno dell'Epifania, la Serie A torna subito in campo. Roma - Juventus, la sfida tra le squadre che forse più di tutte hanno offerto un rendimento al di sotto delle aspettative durante il ...Una brutta notizia per la Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini e la Juventus. Come riportato da una nota ufficiale del club bianconero: "Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina ...Giuseppe Marotta è uno dei migliori professionisti del calcio italiano. Alla Juventus il direttore sportivo è riuscito, a costo zero, ad ingaggiare Giuseppe Marotta è uno dei migliori professionisti d ...