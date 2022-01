Britt Baker | “Non ho mai messo pressione ad Adam Cole affinché firmasse con l’AEW”

(Di lunedì 10 gennaio 2022)sono una delle coppie più famose del wrestling attuale: i due non potevano “pubblicizzare” la loro relazione quando si trovavano in federazioni diverse, ma ora le cose sono cambiate.recentemente aveva elogiato la sua compagna per il modo in cui conduce la sua “doppia vita” da wrestler e dentista, mentreha recentemente parlato degli avvenimenti che hanno portato il belloccio di Panama City a firmare per. Zero pressioni Al podcast “In the Kliq“, la campionessa femminile delha detto:“Non volevo mettergli pressioni o dargli alcun tipo di consiglio. Viviamo insieme, lui conosceva già esattamente come fosse fatto il mio posto di lavoro, sapeva come andavano le cose e in che ...

La card di Battle of the Belts AEW Women's Championship : Britt Baker vs Riho. Britt Baker è diventata in breve tempo il pilastro della divisione femminile. Sin dalla sua prima vittoria titolata, ... Battle of the Belts avrà luogo questa sera a Charlotte, North Carolina, e vedrà la campionessa femminile Britt Baker mettere il titolo in palio contro Riho.