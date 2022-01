Bedy Moratti |  «Papà comprò l’Inter per regalarla alla mamma | lei era tifosa ancora prima di lui»

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Giornale intervista Maria Rosa, figlia di Angelo, sorella di Massimo, ex presidente del. Racconta cosa significava, da piccola, andare allo stadio a vedere i nerazzurri. «Come andare a teatro. Io ci andavo con la, lei sempre elegantissima, una festa, ero innamorata di Skoglund, la Wandissima, e poi Benito Lorenzi, i tifosi sui gradoni in giacca e cravatta, ci si divertiva, altri tempi, San Siro davvero uno spettacolo». Il padre, Angelo, acquistòpermoglie, tifosissima. «e San Siro hanno sempre fatto parte della famiglia. È stataErminia a convincere. Lui era una persona geniale, finita la guerra ha comprato una vecchia raffineria in Texas, avrebbe potuto fare qualunque ...

L'ex operaio di maniglie Angelo Moratti viene insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro dal ... 6 figli, Adriana, Gianmarco, Massimo, Mariarosa detta Bedy, Gioia. Ma sono 5! Vero, il sesto, Natalino, ...