Bandi Erc, stanziati 619 milioni di euro per la ricerca

L'emergenza pandemica da Covid-19 ha inferto un duro colpo non solo all'economia del nostro Paese, ma a quella dell'intera Unione europea. Diversi i settori che sono stati danneggiati e altrettanti quelli che hanno dovuto fronteggiare bruschi tagli alle proprie risorse. Tuttavia, almeno per quanto riguarda l'ambito della ricerca, l'UE ha stanziato ben 619 milioni di euro in Bandi Erc in relazione al progetto Horizon europe. E stando a quel che riferisce l'Ansa, tra i vincitori del fondo ci sarebbero ben 58 italiani.

Italia seconda per numero di vincitori dei Bandi Erc

Nel corso degli ultimi anni il Governo sembra aver prestato poca attenzione al settore della ricerca. Gli addetti ai lavori, infatti, in più di un'occasione hanno lamentato il ...

Assegnati i nuovi finanziamenti europei per la ricerca del Consiglio Europeo della Ricerca (Erc) per i giovani, Starting grants: 619 milioni di euro per 397 ricercatori. Tra i vincitori dei finanziamenti assegnati nell'ambito del programma Horizon Europe 58 sono italiani, il secondo gruppo ...

Fondi nuovi, problemi vecchi: l’Italia ancora alle prese con la fuga di cervelli I progetti premiati Con il primo bando dell’era Horizone Europe (che succede a Horizon ... staff Come sempre il talento dei nostri connazionali viene riconosciuto dall’Erc. Con i nostri 58 cervelli ...

