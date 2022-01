Baci e abbracci senza mascherina video | l’idolo della sinistra | Alexandra Ocasio-Cortez | si becca il Covid

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo le sue passerelle in Florida,, conai suoi sostenitori, la deputata democraticaè risultata positiva al, come ha riferito il suo ufficio in una nota stando ai media Usa. A quanto pare, l’astro nascentepolitica americana e idolomediatica internazionale e italiana, avrebbe anche manifestato dei sintomi e sarebbe in cura. Un contagio che secondo la destra repubblicana sarebbe stato causato dall’atteggiamento disinvolto e superficiale, come documentato da foto e, nella sua recente passerella elettorale a Miami, in Florida. ...